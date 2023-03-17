أمير المدينة يتفقّد الاستعدادات لخدمة زائري المسجد النبوي تزامنًا مع قرب رمضان

واستمع الأمير فيصل بن سلمان إلى شرح عن الخطط التشغيلية للجهات ذات العلاقة في شهر رمضان المُبارك، وأكد أهمية تقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف بما يتواكب مع العناية والرعاية التي توليها القيادة للتيسير على الزوار بما يمكّنهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالهدوء والسكينة والطمأنينة، وسط تسهيلات كبيرة تشرف عليها كفاءات وطنية من أبناء المدينة المنورة.