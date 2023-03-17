أمير المدينة يتفقّد الاستعدادات لخدمة زائري المسجد النبوي تزامنًا مع قرب رمضان

قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بجولة تفقّدية على استعدادات مختلف الجهات المعنية بخدمة الزائرين للمسجد النبوي الشريف، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك بحضور أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن، ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين الدكتور نبيل اللحيدان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس ماجد الحربي.
وخلال الجولة، تفقّد أمير منطقة المدينة المنورة الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، والخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة في نطاق المنطقة المركزية الغربية والشمالية والتي جرى تجهيزها وتهيئتها ضمن برنامج "أنسنة المركزية"، بالإضافة إلى ممرات المشاة والساحات الواقعة على امتداد طريق السلام وجادة أحُد.
واستمع الأمير فيصل بن سلمان إلى شرح عن الخطط التشغيلية للجهات ذات العلاقة في شهر رمضان المُبارك، وأكد أهمية تقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف بما يتواكب مع العناية والرعاية التي توليها القيادة للتيسير على الزوار بما يمكّنهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالهدوء والسكينة والطمأنينة، وسط تسهيلات كبيرة تشرف عليها كفاءات وطنية من أبناء المدينة المنورة.
وأعرب عن اعتزازه بجهود جميع العاملين في الميدان لخدمة زوار مسجد المصطفى ﷺ.