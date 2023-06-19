"وزارة الحج" تنظم ندوة الحج الكبرى بعنوان "فقه التيسير في الحج".. غدًا بجدة

يُذكر أن ندوة الحج الكبرى، تُعد إحدى أبرز الفعاليّات العلمية التي ترعاها وزارة الحج والعمرة سنويًا، والتي انطلقت في العام 1390هـ الموافق 1970، بهدف التشديد على دور المملكة الإقليمي والدولي كمنار ديني وثقافي يستزاد به، نظرًا لما شرف الله به المملكة بوجود الحرمين الشريفين على أراضيها وخدمة الحج والحجيج، ولدورها المحوري في تأصيل حوار الأديان والتآخي بين المذاهب على أسس علمية رصينة.