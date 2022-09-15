وزير الخارجية يشهد توقيع اتفاقية إنشاء المقر الرسمي لمنظمة التعاون الرقمي بالرياض

من جانبها قالت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي: "إن اختيار إنشاء مقر "DCO" في الرياض يأتي تأكيدًا على مكانة المملكة إقليميًّا ودوليًّا كونها محور ربط للقارات الثلاث، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموًّا في مجموعة العشرين، ومركزًا إقليميًّا رائدًا في التكنولوجيا"، مشيرة إلى أن ذلك سيكون بمثابة نقطة مركزية للوصول إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا؛ وهي القارات التي تمثل بالفعل الدول الأعضاء للمنظمة.