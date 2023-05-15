وزارة المالية تطلق النسخة الثانية من برنامج القادة الماليين

من جهته، أوضح مساعد الوزير للشؤون المالية ياسر القهيدان، أن ‎‎برنامج‎ ‎القادة‎ ‎الماليين‎ ‎يمثل واحدًا من البرامج النوعية العديدة التي ابتكرتها‎ ‎وزارة المالية، ‏ممثلة في مركز المهارات المالية، ‏لبناء قدرات القادة الماليين ‏بمساعدة‎ ‎عدد‎ ‎من‎ ‎الشركاء‎ ‎المحليين‎ ‎والدوليين، سعيًا منها لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة ‏مالية، ‏وتمكين القطاعات وانطلاقًا من الدور الحيوي لرأس المال البشري الذي يأتي ‏على‎ ‎رأس‎ ‎أولويات الوزارة، ضمن‎ ‎استراتيجيتها‎ ‎المنسجمة تمامًا‎ ‎مع‎ ‎مستهدفات‎ ‎وتطلعات رؤية ‏المملكة 2030‎، وجهودها وبرامجها ‏الرامية ‎للنهوض‎ ‎بالكوادر‎ ‎الوطنية، بما‎ ‎يمكّنها‎ ‎من‎ ‎الإسهام‎ ‎في‎ ‎دفع عجلة التنمية الشاملة في كافة ‏المجالات ‎وعلى‎ ‎كل الأصعدة‎.‎