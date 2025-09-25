تعليم الطائف يحتفي باليوم الوطني الـ95.. فعاليات تجسّد الانتماء وتعزز الهوية

في احتفالية متميزة، شهدت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الخميس، فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، وسط حضور مدير عام التعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، وعدد من القيادات التربوية.
وتنوعت البرامج المقدمة في المدارس لتعكس روح الانتماء والولاء، وتُبرز ما حققته المملكة من منجزات وطنية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه. كما هدفت الفعاليات إلى ترسيخ الهوية السعودية وتعزيز الفخر الوطني لدى الطلاب والطالبات.
وشهدت المدارس تنظيم معارض طلابية شملت لوحات تشكيلية وأعمالًا فنية عبّرت عن مشاعر الحب والاعتزاز بالوطن، إلى جانب معارض علمية سلطت الضوء على ابتكارات الطلاب وإبداعاتهم في مجالات البحث والتقنية.
وامتدت الاحتفالات لتشمل الإدارات والأقسام والوحدات التابعة لإدارة التعليم، حيث تم استقبال عدد من طلبة المدارس في مقراتها، فيما شهدت المدرسة الابتدائية الثانية والخمسون للبنات حفلًا مميزًا بهذه المناسبة.
وأوضح الدكتور الغامدي أن أكثر من 1,700 مدرسة شاركت في فعاليات اليوم الوطني، بمشاركة تتجاوز 270 ألف طالب وطالبة، ضمن جهود الإدارة في غرس قيم الانتماء والفخر الوطني داخل الميدان التربوي.
وأكد أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لتعزيز القيم الوطنية لدى النشء ومنسوبي التعليم، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يجسد معاني الولاء والانتماء، ويُبرز ما حققته المملكة من منجزات حضارية وتنموية، لا سيما في قطاع التعليم، الذي يحظى بدعم كريم من القيادة الرشيدة.
وأضاف أن إدارة تعليم الطائف تؤكد في هذه المناسبة التزامها برسالتها التربوية في إعداد أجيال واعية، مؤهلة علميًا، معتزة بهويتها، وقادرة على الإسهام في بناء مستقبل الوطن وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.