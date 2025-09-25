تعليم الطائف يحتفي باليوم الوطني الـ95.. فعاليات تجسّد الانتماء وتعزز الهوية

وأكد أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لتعزيز القيم الوطنية لدى النشء ومنسوبي التعليم، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يجسد معاني الولاء والانتماء، ويُبرز ما حققته المملكة من منجزات حضارية وتنموية، لا سيما في قطاع التعليم، الذي يحظى بدعم كريم من القيادة الرشيدة.