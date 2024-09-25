بمشاركة السفير السعودي.. مأدبة عشاء في بيروت تبحث التطورات الخطيرة

ذكرت السفارة السعودية في بيروت أن مأدبة العشاء التي أقامها سفير الجمهورية الفرنسية لدى لبنان، في مقر إقامته في قصر الصنوبر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، وذلك على شرف الموفد الرّئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، شهدت عرضًا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية.