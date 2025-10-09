مؤتمر LEARN 2025 يختتم أعماله بمشاركة 65 جهة محلية ودولية و205 متحدثين يؤكدون أن التعلم المستمر مفتاح اقتصاد المهارات

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤتمر LEARN الأستاذ عبدالله المقيطيب، أنَّ النسخة الثانية من المؤتمر حققت نجاحًا استثنائيًا من حيث المشاركة الدولية والمخرجات النوعية، مؤكّدًا أن المؤتمر أصبح منصة استراتيجية لتبادل الخبرات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وأن تمكين المواهب الشابة بالتقنيات المتقدمة هو المحرك الأساسي لازدهار الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن رحلة التعلم لا تكتمل دون إتقان خمس مهارات أساسية تمكّن الجيل الجديد من مواكبة التحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي.