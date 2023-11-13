"solutions" تُطلق تقريرها السنوي للاستدامة

أطلقت solutions by stc، الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تقريرها السنوي الأول للاستدامة للعام 2022، والذي يسلط الضوء على جهود "solutions" في الحفاظ
على الريادة وإدامة النمو والازدهار من خلال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، والسعي نحو توفير فرص التمكين والتطوير من خلال مبادرات وبرامج تندرج تحت ستة محاور أساسية ضمن استراتيجيتها للاستدامة.
وتهدف محاور الاستدامة إلى تعزيز المسؤولية البيئية، من خلال تبني تقنيات تخفف من الأثر على البيئة، بالإضافة إلى الالتزام بتمكين المجتمع من خلال التركيز على تعزيز الابتكار والشمولية، وتحفيز الإبداع.
وتعليقاً على ذلك؛ قال الرئيس التنفيذي لشركة "solutions" المهندس عمر بن عبدالله النعماني: "نُدرك قيمة وأهمية الموضوعات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تُسهم في مواصلة نمونا، وانطلاقاً من أهميتها عملنا على إطلاق استراتيجية الاستدامة لتكون بمثابة خارطة الطريق لنا في هذا الشأن، والتي وضعنا لها هدف بأن تكون من الشركات الرائدة في إحداث القيمة والأثر من أعمالها وممارساتها كما نَصْبوا إلى أن نكون مُمَكن رقمي لتحقيق أهداف الاستدامة لدى شركائنا أيضاً".
وتتضمن محاور الاستدامة ، القيادة المسؤولة ، والتي تهدف إلى الارتقاء بمعايير القيادة والإدارة بالإضافة إلى الاهتمام بتجربة العميل وتقديم خدمة استثنائية وموثوقة، وتعزيز مفاهيم الابتكار. وتمكين المجتمع من تحقيق أثر إيجابي من خلال مبادرات تعزز من النمو وتحسين أنماط الحياة، في حين كان المحور الأخير هو تعزيز ونشر ثقافة الاستدامة داخل الشركة وتشجيع ممارساتها.
ويقدم التقرير نظرة عن استراتيجية "solutions" للاستدامة ،التي تواكب التوجهات الوطنية للمملكة العربية السعودية، وتتواءم مع الأطر والممارسات المتعارف عليها عالمياً، من خلال ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة والميثاق العالمي للأمم المتحدة. كما عملت "solutions" تقييم مستوى الإجراءات داخل كافة قطاعات الأعمال التابعة لها، وتحديد موضوعات الاستدامة ذات الأولوية للشركة، وتضمينها في استراتيجيتها.
تهدف "solutions" من خلال استراتيجية الاستدامة إلى تحقيق عدد من المستهدفات الأساسية، ومنها: المساهمة في هدف المملكة العربية السعودية للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050، تعزيز بيئة العمل وتوفير فرص عمل جديدة، تشجيع الحلول المستدامة والمبتكرة، الاستثمار في المجتمع لتحقيق تأثير إيجابي عليه، وإشراك أصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا، وتحسين الكفاءة التشغيلية وأداء الأعمال.
الجدير ذكره، أن "solutions" تسعى خلال الفترة القادمة إلى التركيز على بناء ثقافة الاستدامة داخل الشركة كونها المحرك الأساسي لاستراتيجية الاستدامة، من خلال برامج تطوير القادة وتوجيه الموظفين، والعمل على تشجيع ممارسات الاستدامة داخل القطاعات لتحقيق عدة ميزات؛ ومن ضمنها تميز العلامة التجارية ، وتوسيع فرص الأعمال والنمو، تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، تحقيق الأثر والقيمة، وكسب رضاء العملاء، ورضى الموظفين، والابتكار والإبداع.