"solutions" تُطلق تقريرها السنوي للاستدامة

وتعليقاً على ذلك؛ قال الرئيس التنفيذي لشركة "solutions" المهندس عمر بن عبدالله النعماني: "نُدرك قيمة وأهمية الموضوعات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تُسهم في مواصلة نمونا، وانطلاقاً من أهميتها عملنا على إطلاق استراتيجية الاستدامة لتكون بمثابة خارطة الطريق لنا في هذا الشأن، والتي وضعنا لها هدف بأن تكون من الشركات الرائدة في إحداث القيمة والأثر من أعمالها وممارساتها كما نَصْبوا إلى أن نكون مُمَكن رقمي لتحقيق أهداف الاستدامة لدى شركائنا أيضاً".