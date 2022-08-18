"الإعلام" تطلق برنامجًا تدريبيًّا للمهارات الرقمية بالشراكة مع Google

يُذكر أن هذه الشراكة التي تتضمن تقديم سلسلة من تدريبات "مهارات من Google"؛ تأتي ضمن برنامج المحتوى الرقمي IGNITE، وتستهدف الوصول بالمملكة إلى الريادة العالمية في قطاع المحتوى الرقمي وتطوير منصاته، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية في مجالات المحتوى الرقمي، وتحفيز سوق المحتوى الرقمي عبر حوكمة متكاملة؛ تُسهم في نمو القطاع وتوسيع نطاقه.