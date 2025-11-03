برنامج ريادة الأعمال في الأمن السيبراني يطلق حزمة مبادرات لروّاد الأعمال والشركات الناشئة

ويعكس برنامج ريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني طابع الشمولية والاستدامة في استهداف روّاد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، وتنوع المبادرات التي يتسم بها لتغطية رحلة روّاد الأعمال منذ تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع استثمارية ناجحة تضيف قيمة نوعية للاقتصاد وتخلق فرصًا متنوعة للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني مرورًا بالتطوير والحصول على التمويل اللازم الذي يتلاءم مع رحلة تطوير السياسات والحوكمة الداعمة لتعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على المدى البعيد.