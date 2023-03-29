اتفاقية بين "بيتي" وتجمّع الرياض الصحي الثاني لتحسين منازل مرضى الرعاية المنزلية

يشار إلى أن جمعية "بيتي" جمعية أهلية تسعى لتأمين الاحتياجات والخدمات الإسكانية والتنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال الشراكة والتكامل مع القطاعات الثلاث لتحقيق الأثر الأكبر ضمن رؤية المملكة، وفق رؤية تسعى إلى الريادة والتميز وصولًا إلى حالة التميز المؤسسي؛ لتحقيق رسالة الجمعية الهادفة إلى تعظيم الأثر الاجتماعي المتمثل في المساهمة في تحقيق وتلبية أكبر قدر من احتياجات المواطنين المستهدفين، من خلال التركيز على المشاريع والبرامج الاجتماعية المؤثرة.