اتفاقية بين "بيتي" وتجمّع الرياض الصحي الثاني لتحسين منازل مرضى الرعاية المنزلية

وقّعت جمعية الإسكان التنموي "بيتي" اتفاقية تعاون مع تجمّع الرياض الصحي الثاني؛ بهدف تحسين منازل مرضى الرعاية الصحية المنزلية بتجمّع الرياض الصحي الثاني.
ووقّع الاتفاقية من جانب "بيتي" الدكتور حمد بن بكر العليان، ومن جانب تجمّع الرياض الصحي الثاني الدكتور فهد بن صالح الغفيلي.
ونصّت الاتفاقية على أن يقدم تجمّع الرياض الصحي الثاني برنامج خدمة الرعاية الصحية المنزلية للمرضى في مدينة الرياض، فيما ستقدم جمعية "بيتي" بموجب الاتفاق الدعم والمساندة للمستفيدين من هذا البرنامج بعد دراسة الحالات وتأكد الجمعية من استحقاقها، وسيتم تقديم خدمة ترميم وتحسين وصيانة منازل الأسر المحتاجة بعد قبول الحالة واعتمادها.
يأتي هذا الجهد الدؤوب لجمعية "بيتي" من منطلق سعيها الدائم للإسهام فعليًّا ومن خلال أعمالها في محافظات الرياض؛ لتنفيذ برامج ومبادرات عدة أبرزها مبادرة ترميم منازل الأسر المحتاجة والعمل على تأسيسها.
يشار إلى أن جمعية "بيتي" جمعية أهلية تسعى لتأمين الاحتياجات والخدمات الإسكانية والتنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال الشراكة والتكامل مع القطاعات الثلاث لتحقيق الأثر الأكبر ضمن رؤية المملكة، وفق رؤية تسعى إلى الريادة والتميز وصولًا إلى حالة التميز المؤسسي؛ لتحقيق رسالة الجمعية الهادفة إلى تعظيم الأثر الاجتماعي المتمثل في المساهمة في تحقيق وتلبية أكبر قدر من احتياجات المواطنين المستهدفين، من خلال التركيز على المشاريع والبرامج الاجتماعية المؤثرة.
ويأتي في مقدمة تلك المشاريع تنفيذها للمرحلة الأولى من مشروع تحسين البيئة السكنية للأسر المستحقة في محافظات منطقة الرياض، والذي يندرج ضمن برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض للإنماء الاجتماعي (إنماء وتمكين) في منطقة الرياض، الرامي إلى ابتكار مبادرات ومشاريع لها مردود اجتماعي واقتصادي وأثر تنموي مستدام تُنفذ بطرق تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقة وتحقيق النمو الاجتماعي.
جدير بالذكر أن البرنامج يستجيب لمستهدفات رؤية المملكة 2030.