في الـ 8 مساء اليوم.. "قسورة العقارية" تطرح 40 حصة في مشروع "توجاردن" النهضة بجدة

أعلنت شركة "قسورة العقارية" عن فتح باب الشراء لـ 40 حصة في مشروع توجاردن النهضة في مدينة جدة، وذلك في الساعة الثامنة من مساء اليوم حصريًا من خلال تطبيق قسورة لشراء وإدارة حصص محفظة الفندقة السحابية، ومن خلال الحجز المباشر المتاح في الموقع الإلكتروني للشركة.
وحول المشروع، أوضح الرئيس التنفيذي أحمد المزيني أن المشروع يتكون من 45 وحدة سكنية تم تجهيزها وتشغيلها وتأجيرها بنظام الفندقة السحابية على مدار العامين الماضيين، ووصل حجم الإشغال الموسمي للمشروع لأكثر من 95% بما يفوق متوسط الإشغال في المدينة المنورة.
وأضاف: تعمل قسورة خلال الأسابيع المقبلة على إطلاق برنامج ولاء متطور بالتعاون مع حلول كلوبز للتسويق، والذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز معدلات الإشغال خاصةً غير الموسمي.
وتختص "قسورة العقارية" في الاستثمار في الفندقة السحابية وتشغيلها وإتاحتها لشركائها بعد التأكد من تجاوز أرباح المشروع متوسط عوائد الأرباح في المشروعات المشابهة.
وكانت الشركة قد باعت أكثر من 158 حصة في مشاريعها خلال 24 شهرًا، وبلغ حجم التغطية في المشروع الأخير من حصص الأولية للشركاء السابقين 80%، وهو ما اعتبرته الشركة تعبيرًا عن ثقة الشركاء في نتائج محفظة الفندقة السحابية ورضى الشركاء عن سياستها القائمة على توزيع الأرباح مع نهاية كل ربع.
وتعد الضيافة أو الفندقة السحابية مفهومًا جديدًا يعتمد على مزج الخبرة العقارية المحلية في المدن التي تعمل فيها الشركة المشغلة مع تقنيات الأتمتة، وأدوات التسويق، ومنصات الحجوزات.
ومنذ تأسيس "قسورة العقارية" قبل عامين كشركة سعودية رائدة، بلغت عدد الوحدات السكنية تحت إدارتها 580 وحدة في 7 مدن حول العالم، وتعمل الشركة مع مكاتب معتمدة ومستقلة في السعودية لتقييم عقاراتها والإشراف على عملياتها المالية.
وحول استراتيجيات قسورة العقارية في إعادة تعريف الفرص العقارية أكدت مديرة علاقات المستثمرين أسماء المحيميد بأن الشركة تقوم بطرح العقارات التي نجحت في توليد عوائد مستقرة في محفظة متنوعة من المشاريع الناضجة وبحصص استثمارية تبدأ من ٥٠ ألف ريال، لتتيح فرصة الانضمام لهذه المشاريع لفئة أوسع من الشركاء.
وحث بيان الشركة على تحميل التطبيق للاستفادة من الفرص المتاحة بالإضافة لاستقبال الاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني https://www.qaswarah.info.