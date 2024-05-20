في الـ 8 مساء اليوم.. "قسورة العقارية" تطرح 40 حصة في مشروع "توجاردن" النهضة بجدة

وكانت الشركة قد باعت أكثر من 158 حصة في مشاريعها خلال 24 شهرًا، وبلغ حجم التغطية في المشروع الأخير من حصص الأولية للشركاء السابقين 80%، وهو ما اعتبرته الشركة تعبيرًا عن ثقة الشركاء في نتائج محفظة الفندقة السحابية ورضى الشركاء عن سياستها القائمة على توزيع الأرباح مع نهاية كل ربع.