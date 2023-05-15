خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس لإمارات ويدعوه لـ"القمة العربية"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمّنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.