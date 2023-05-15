خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس لإمارات ويدعوه لـ"القمة العربية"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمّنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.
وتسلّم الرسالة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال استقباله، اليوم في أبوظبي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتعزيزها بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.