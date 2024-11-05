"العيسى" يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف

كما تضمّنت زيارته لسويسرا الالتقاءَ بالمقرّر الخاص للأمم المتحدة لشؤون الأقلِّيَّات، نيكولا لوفرا؛ والاجتماع برئيس مُنظَّمة "أطبَّاء بلا حدود"، كريستوس كريستو؛ في مقرّ المنظمة بجنيف، الذي نوّهَ بالدور المُهمّ الذي تضْطَلع به الرابطةُ في المجال الإغاثيِّ الطبي، مُشيرًا إلى أنَّ ذلك يُعَبّر عن قِيَمها الإنسانية، ويُفَسّر ما تتمتّع به من سمعةٍ دوليةٍ متميزة.