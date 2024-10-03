مشروعات ضخمة وتوسعات عبر الزمن.. هنا "تسلسل تاريخي لعناية المملكة بالحرمين"

وفي تتبع زمني لجهود عناية المملكة بالحرمين؛ أوضحت الهيئة أن في عام (1344هـ- 1925م) أمَر الملك عبدالعزيز بترميم المسجد الحرام ترميمه كاملًا، وفي عام (1575هـ- 1955م) بدأ بناء الرواق السعودي والتوسعة السعودية الأولى، وتم الانتهاء من أعمال البناء والتشييد للرواق السعودي في عام (1396هـ- 1976م).