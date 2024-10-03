مشروعات ضخمة وتوسعات عبر الزمن.. هنا "تسلسل تاريخي لعناية المملكة بالحرمين"

أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، تَواصل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وخدمتهما عبر الزمن؛ مشيرة إلى مشروعات ضخمة وتوسعات كبرى تحققت على مر السنين؛ حيث تَجلت تلك المشروعات الضخمة والتوسعات الكبرى منذ عصر الدولة السعودية الأولى، ومرورًا بعهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى وقتنا الحاضر.
وفي تتبع زمني لجهود عناية المملكة بالحرمين؛ أوضحت الهيئة أن في عام (1344هـ- 1925م) أمَر الملك عبدالعزيز بترميم المسجد الحرام ترميمه كاملًا، وفي عام (1575هـ- 1955م) بدأ بناء الرواق السعودي والتوسعة السعودية الأولى، وتم الانتهاء من أعمال البناء والتشييد للرواق السعودي في عام (1396هـ- 1976م).
وفي عام (1409هـ- 1988م) بدأت أعمال التوسعة السعودية الثانية، كما دُشنت التوسعة السعودية الثانية في (1413هـ- 1993م)، وبدأت أعمال التوسعة السعودية الثالثة في عام (1429هـ- 2008م).
ومع حلول عام (1434هـ- 2013م) بدأت أعمال تجديد الرواق السعودي، وفي عام (1436هـ- 2015م) تم تدشين التوسعة السعودية الثالثة؛ في حين تم الانتهاء من أعمال تجديد الرواق السعودي وتطويره في عام (1437هـ- 2016م).