أمين جازان: استطعنا خفض المشاريع المتعثرة من 75% إلى 26% خلال 6 أشهر

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مفصلاً حول المشاريع التنموية والاستثمارية الحالية والتوجهات المستقبلية، التي شملت العروض الاستثمارية المتاحة في مجالات السياحة والترفيه وجودة الحياة والألعاب المائية وغيرها بالكورنيش الشمالي وعدد من المواقع، ومشروعات النقل العام بحاضرة جازان ( جازان، صبيا، أبو عريش ) بمبلغ 115 مليون ريال، العديد من العقود الاستثمارية لتطوير المنطقة بمبلغ 525 مليون ريال، ليصل إجمالي قيمة المشروعات التي وقعتها الأمانة لأكثر من 1.2مليار ريال وإضافة للعقود التنموية بمبلغ 905 ملايين ريال، والعقود الاستثمارية بقيمة استثمارية بمبلغ 525 مليون ريال.