أمين جازان: استطعنا خفض المشاريع المتعثرة من 75% إلى 26% خلال 6 أشهر
أكد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني أن الأمانة خلال ستة أشهر، تمكنت من خفض المشاريع المتعثرة من 75% إلى 26% وبنسبة تحسن بلغت 65% فيما يجري العمل على تنفيذ مشاريع بمبلغ 905 ملايين ريال وتخطيط مشاريع مستقبلية مليارية ستنفذ خلال الخمس سنوات القادمة بإذن الله تعالى.
وبين أن جهود الأمانة وبلدياتها الـ25 المرتبطة بها، ومنها خفض مدة انتظار اعتماد المشاريع بنسبة تحسن بلغت 60% نتج عنها تجهيز عقود بقيمة 714 مليون ريال وبزيادة 161% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 من أهمها عقود مشاريع إنشاء وتشغيل شبكة النقل العام بحاضرة جازان (جازان، أبو عريش، صبيا) الذي رعى مراسيم توقيعه أمير المنطقة بمكتبه اليوم بحضور رئيس هيئة النقل العام.
وأبرز أمين منطقة جازان المشاريع والفرص الاستثمارية التي تم تنفيذها ومنها ما تم طرحه في ملتقى فرص الذي عقد مؤخراً بمدينة الرياض من خلال عرض الميز النسبية للمنطقة والفرص الاستثمارية النوعية ونتج عنه توقيع عقود بأكثر من 525 مليون ريال ساهمت في زيادة استثمارات الأمانة بنسبة بلغت 49%. وذلك خلال 6 أشهر، بما يعادل نصف ما تحقق خلال الـ20 عاماً الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التي خصصت للاطلاع على مشروعات أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها وفي مختلف المجالات البلدية والخدمية والتنموية والاستثمارية، وجهودها في مجال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وذلك بقصر سموه بمدينة جازان.
وأشار في بداية الجلسة إلى الدعم والرعاية والاهتمام التي تجدها مختلف المناطق من القيادة الحكيمة - حفظها الله -، والتوجيهات المتواصلة والدائمة للعمل على ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.
وأكد أمير منطقة جازان أهمية الجلسة التي خصصت لبحث مشروعات الامانة المنفذة والتي تحت التنفيذ وجهودها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بما يتوافق مع رؤية المملكة ويعزز جودة الحياة ويحافظ على حياة بيئية وصحية مثالية.
وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مفصلاً حول المشاريع التنموية والاستثمارية الحالية والتوجهات المستقبلية، التي شملت العروض الاستثمارية المتاحة في مجالات السياحة والترفيه وجودة الحياة والألعاب المائية وغيرها بالكورنيش الشمالي وعدد من المواقع، ومشروعات النقل العام بحاضرة جازان ( جازان، صبيا، أبو عريش ) بمبلغ 115 مليون ريال، العديد من العقود الاستثمارية لتطوير المنطقة بمبلغ 525 مليون ريال، ليصل إجمالي قيمة المشروعات التي وقعتها الأمانة لأكثر من 1.2مليار ريال وإضافة للعقود التنموية بمبلغ 905 ملايين ريال، والعقود الاستثمارية بقيمة استثمارية بمبلغ 525 مليون ريال.
واستمع الأمير محمد بن ناصر لشرح مفصل حول جهود الأمانة في معالجة التشوهات البصرية، التي ركزت على معالجة وإصلاح الأساسيات الخمسة، وتشمل النظافة العامة، ومعالجة الحواجز الخرسانية، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة وفقاً للخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري.
كما تضمن اللقاء جملة من المداخلات والمقترحات التي شارك بها الحضور، حول مشروعات الامانة والخدمات التي تقدمها سعيا لتعزيز التكامل بين الأمانة والجهات الحكومية، وكذلك تعزيز دور المواطن في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.