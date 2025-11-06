وادي أم الطين بالوجه.. سكون البحر وأسرار الصخر في حضن الطبيعة

يُعد وادي أم الطين الواقع على بعد نحو (40) كلم شمال محافظة الوجه من أبرز المواقع الطبيعية الساحلية التي تزخر بها منطقة تبوك، على امتداد ساحل البحر الأحمر لما يتميز به من تنوّعٍ جغرافيٍ وتدرّجاتٍ تضاريسيةٍ تُشكّل مشهدًا بانوراميًا فريدًا يجمع بين الجبال الصخرية والساحل البحري الممتد على ضفاف البحر الأحمر.