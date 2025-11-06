وادي أم الطين بالوجه.. سكون البحر وأسرار الصخر في حضن الطبيعة

يُعد وادي أم الطين الواقع على بعد نحو (40) كلم شمال محافظة الوجه من أبرز المواقع الطبيعية الساحلية التي تزخر بها منطقة تبوك، على امتداد ساحل البحر الأحمر لما يتميز به من تنوّعٍ جغرافيٍ وتدرّجاتٍ تضاريسيةٍ تُشكّل مشهدًا بانوراميًا فريدًا يجمع بين الجبال الصخرية والساحل البحري الممتد على ضفاف البحر الأحمر.
ويستقطب الوادي محبي الطبيعة الهادئة، وهواة التصوير بفضل إطلالاته التي تكشف عن سواحل متعرجة ومياهٍ فيروزيةٍ تحفّها الصخور، إلى جانب صفاء الأجواء التي تمنح المكان طابعًا هادئًا ومثاليًا لممارسة مختلف الأنشطة.
وتُظهر الصور الجوية مدى تدرج ألوان البحر، وتكامل المشهد الطبيعي بين الرمال الذهبية والصخور الداكنة التي صاغتها عوامل الطبيعة على مدى السنين، ما يجعل الوادي لوحةً طبيعيةً تعكس ثراء وتنوع البيئة في محافظة الوجه.