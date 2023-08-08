"العيسى" يدشّن أعمال مشروع المتحف الدولي للقرآن الكريم في مكة المكرمة

وأشار إلى أن زوار مبنى الرابطة سيتمكنون من الاطلاع على محتويات المتحف، ويتجولون في وقت وجيز حول العالم من خلال أروقته على فروعه الدولية الدائمة، مشتملاً في كل محطة ما يحتاجه الزائر من محتوى، حيث يستهدف المتحف في (فروعه العالمية خاصة) التعريف بالقيم القرآنية، والأحكام الحكيمة التي تضمنتها آيات الذكر الحكيم، قال الله تعالى: {ونزَّلنا عليك الكتابَ تبياناً لكلِّ شيءٍ وهدىً ورحمةً وبُشرى للمسلمين}، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "كان خُلقه القرآن".