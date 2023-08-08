"العيسى" يدشّن أعمال مشروع المتحف الدولي للقرآن الكريم في مكة المكرمة

دشّـن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أعمال مشروع "المتحف الدولي للقرآن الكريم" وذلك في مقر الرابطة بمكة المكرمة.
وقال "العيسى": دراسة فكرة هذا المشروع الرائد الذي يُعَدُّ من وجهة نظرنا الأول من نوعه، وذلك بالنظر لمحتواه ومستهدفاته من قبل وكالة الرابطة لخدمة الكتاب والسنة، لينطلق في بدايته التأسيسية من داخل المقر الرئيس للرابطة بمكة المكرمة حيث مهبط الوحي والقبلة الجامعة.
وأضاف: الرابطة حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي، وهي في مزيد من العمل الإسلامي على ضوء رؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها، تنطلق من محضنها الكبير مكة المكرمة، فأجزل الله المثوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.
وأشار إلى أن زوار مبنى الرابطة سيتمكنون من الاطلاع على محتويات المتحف، ويتجولون في وقت وجيز حول العالم من خلال أروقته على فروعه الدولية الدائمة، مشتملاً في كل محطة ما يحتاجه الزائر من محتوى، حيث يستهدف المتحف في (فروعه العالمية خاصة) التعريف بالقيم القرآنية، والأحكام الحكيمة التي تضمنتها آيات الذكر الحكيم، قال الله تعالى: {ونزَّلنا عليك الكتابَ تبياناً لكلِّ شيءٍ وهدىً ورحمةً وبُشرى للمسلمين}، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "كان خُلقه القرآن".
وبيّن "العيسى" أن المتحف سيضم مشتملات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، المدعومة بالحقائق العلمية المقطوع بها، مع استعراض الاستفسارات الأكثر تداولاً عن القرآن الكريم من قبل غير المسلمين، موضحاً أن المتحف سيتضمن سرداً تاريخياً لمخطوطات المصحف الشريف، إضافة إلى استعراض أهم مخرجات المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والمؤلفات ذات الصلة بالقرآن الكريم وعلومه حيث إن مجموع ما تم رصده من قبل الرابطة من الرسائل الجامعية في علوم القرآن الكريم حتى تاريخ هذا التدشين يناهز 15 ألف رسالة علمية.
وأفاد أنه شارك في إعداد مشروع هذا المتحف إدارة شؤون المجلس العالمي لشيوخ الإقراء التابع لرابطة العالم لإسلامي، مؤكداً أنه سيكون للمتحف هيئة استشارية تضم عدداً من كبار علماء العالم الإسلامي، وأن من مهام المتحف كذلك تنظيم المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات حول العالم.