شاهد.. "السيتي ووك" تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوَّار تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية

شهدت فعاليات تقويم جدة بمنطقة "سيتي ووك" إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمقيمين والسياح، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.
ويعيش زوَّار "سيتي ووك"، وخصوصًا من فئة الشباب من الجنسين، تجربةً جديدة في معايشة المغامرات، والألعاب المتنوعة، والتجارب الحية، وعروض الفِرق الموسيقية.
كما تُقدِّم "سيتي ووك" العديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوافرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، إضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.
وتتميز المنطقة بمناسبة فعالياتها لمختلف الأعمار، وتلبيتها كل الأذواق والرغبات، كما توفر الخدمات المتكاملة لزوَّارها لقضاء أوقات لا تُنسى من المتعة والترفيه.
وتُعد منطقة "سيتي ووك" من كبرى مناطق تقويم فعاليات جدة، وتتكون من 10 مناطق ترفيهية متنوعة، تلبي مختلف الرغبات بخياراتها المتنوعة، وتحظى بإقبال كبير من الزوار يوميًّا.
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