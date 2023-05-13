شاهد.. "السيتي ووك" تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوَّار تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية

كما تُقدِّم "سيتي ووك" العديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوافرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، إضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.