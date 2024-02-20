نائب أمير مكة يتفقّد مشروعات محافظتَيْ "خليص" و"الكامل"

واصل نائبُ أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جولاتِه التفقُّدية على محافظات المنطقة، بزيارة محافظتَيْ "خليص" و"الكامل".
واستهلّ الأميرُ "سعود" جولتَه بزيارة "خليص"؛ حيث ترأس اجتماعَ المجلس المحلي في المحافظة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس.
واستعرض الاجتماعُ المشروعاتِ المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخّرة منها، وسُبل تسريع العمل فيها.
وبلغ عددُ المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها في المحافظة، عشرةَ مشروعات؛ شملت: "مبادرة إنشاء وتطوير الطرق الحضرية، ومشروعات الإنارة، والبنية التحتية لصناعية غران، ومبادرة إنشاء وتطوير المباني، وتحسين وتجميل ممشى غران، وتحسين وتجميل المداخل، وصيانة وتأهيل الطرق، ومنتزه خليص الوطني، ومنتزه وادي قديد، ومنتزه ودغان".
عقب ذلك واصل نائبُ أمير مكة المكرمة جولتَه بزيارة "الكامل"، وترأس اجتماع المجلس المحلي في المحافظة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس.
واستعرض الاجتماعُ المشروعاتِ المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها؛ حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها.
وبلغ عدد المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها "27" مشروعًا، شملت ستة مشروعات للقطاع الصحي: "إنشاء وحدة غسيل الكلى، واستحداث النظام الطبي الإلكتروني، وتركيب الهاندريل، وإحلال فينيل وأرضيات، وتأمين أجهزة التصوير التشخيصي، والمنافسات الاستثمارية"، وخمسة مشروعات للتعليم الجامعي: "فرع الكلية التطبيقية بجامعة جدة بالمحافظة، وكرسي جامعة جدة لتنمية المحافظة، ووحدة البحث والابتكار بفرع جامعة جدة بالمحافظة، ومتطلبات السلامة الإنشائية بمقر الجامعة في المحافظة، والبنية التحتية بفرع الجامعة".
أما مشروعات القطاع البلدي، فشملت "16" مشروعًا، تمثّلت في: صيانة وتأهيل الحدائق العامة، وصيانة: مدرجات ملعب البلدية، واللوحات الإرشادية بالبلدية، واللوحات الإعلانية، والشوارع الداخلية، وحدائق، والحواجز الخرسانية، ومداخل المراكز التابعة لبلدية المحافظة، إضافة إلى تأهيل المرافق العامة.
وخلال زيارة نائب أمير مكة المكرمة لمحافظتَيْ "خليص" و"الكامل"، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، عددًا من أهالي المحافظين، واستمع لمطالبهم.
ويواصل الأميرُ سعود بن مشعل، جولاتِه التفقدية، غدًا الأربعاء، بزيارة محافظة رابغ.