نائب أمير مكة يتفقّد مشروعات محافظتَيْ "خليص" و"الكامل"

أما مشروعات القطاع البلدي، فشملت "16" مشروعًا، تمثّلت في: صيانة وتأهيل الحدائق العامة، وصيانة: مدرجات ملعب البلدية، واللوحات الإرشادية بالبلدية، واللوحات الإعلانية، والشوارع الداخلية، وحدائق، والحواجز الخرسانية، ومداخل المراكز التابعة لبلدية المحافظة، إضافة إلى تأهيل المرافق العامة.