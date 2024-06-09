"الصحة": مستشفى "صحة" الافتراضي يُوظف التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن

وأكدت أن المستشفى على أتمّ الاستعداد لتوفير طواقم طبية متخصصة تعمل على مدار الساعة في عدة مسارات أساسية للخدمات، تشمل خدمات متنوعة تشمل: تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد، والعناية الحرجة عن بُعد، ومراقبة مرضى القلب عن بُعد باستخدام أجهزة مراقبة يرتديها المريض، وكتابة تقارير الأشعة عن بُعد مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم الاستشارات التخصصية للمنشآت الصحية، إضافة إلى خدمات الفريق الافتراضي للمساندة الطبية في الطوارئ والكوارث.