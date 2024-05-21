نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج ويستعرض الخطط التشغيلية وجاهزية الجهات المشاركة

وعرضت أمانة العاصمة المقدسة خطتها لحج العام الحالي والتي ينفذها 11800 موظف وعامل إضافة إلى تجهيز 28 مركزًا للخدمات البلدية في المشاعر المقدسة، موزَّعة توزيعًا جغرافيًا بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، تعمل على مدار 24 ساعة، ومزودة بكل ما تحتاجه من القوى العاملة والدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة حالات الطوارئ.