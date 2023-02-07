مختص بالزلازل: توابع زلزال تركيا قد تصل لـ"رأس الشيخ حميد" غرب المملكة

وأضاف أن حدوث الزلازل في أي جزء من هذا الصدع تتأثر به كل المنطقة التي تقع عليه على امتداد الحزام الذي يبلغ طوله ألف كيلو متر، حيث من المتوقع رصد توابع هذه الحادثة بعد يومين إلى ثلاثة أيام، وستكون أقل قوة، كما ليس من الضرورة أن يشعر بها الأشخاص، لكن تسوف يظهر على المراصد بقوة قد تصل لثلاث درجات ونصف.