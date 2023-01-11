انطلاق أعمال "ملتقى خريجي الجامعات السعودية في دول شرق آسيا والمحيط الهادي" بجاكرتا

وبيّن الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية، أن وزارة التعليم دأبت على تقديم مِنَح دراسية لاستقطاب الطلاب الدوليين المتميزين من جميع دول العالم، في جميع التخصصات النظرية والعلمية ومختلف المجالات البحثية للدراسة في الجامعات السعودية، انطلاقًا من دور المملكة القيادي، وإيمانًا منها بقيمة الإنسان كركيزة في تنمية المجتمعات، وترسيخًا لرسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في كل المجالات.