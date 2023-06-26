"نوبكو" تغطي الاحتياج الصحي في حج ١٤٤٤هـ بإجمالي كميات تتجاوز 60 مليون وحدة

بدأت شركة نوبكو المتخصصة في مجال الشراء والتخزين والنقل الطبي، تنفيذ خطّتها في تغطية وتأمين الاحتياج الصحي لموسم حج ١٤٤٤هـ تماشيًا مع التوجيهات الكريمة المتضمنة تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتميزة لضيوف الرحمن، وتوفير أجواء صحية ملائمة تمكنهم من أداء فريضة الحج بأتم صحة وسلام.
وتأتي خطة "نوبكو" في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية على عدة مراحل رئيسية تبدأ من: مرحلة الإعداد والتي تحدد نقاط القوة وفرص التحسين من خلال دراسة التقارير السابقة لموسم الحج الماضي، ثم مرحلة التحضير والتي تتضمن تحديد الكميات المطلوبة والتواصل مع المواقع الصحية وحجز الكميات المحدودة لكل موقع وغيرها من التحضيرات.
ثم تأتي مرحلة تجهيز الأسطول بشحنات مجهزة بأحدث التقنيات المتوافقة مع اشتراطات هيئة الغذاء والدواء، ثم تليها تجهيز البنود التموينية وفي هذه المرحلة تحجز بنود الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية وتصرف وتسلّم للمقرات الصحية في المشاعر المقدسة، كما يتم تجهيز سيارات الطوارئ والشاحنات المبردة للأدوية والبنود الطبية.
ومن ثم تأتي مرحلة النقل والترحيل للمواقع والتي تشمل إعداد وتحديد مواعيد بتواريخ معينة ومسارات للنقل والتسليم للمواقع والمرافق الصحية الموزعة في المشاعر المقدسة، بعد عملية النقل والتوزيع تبدأ مرحلة متابعة المخزون، حيث تقوم "نوبكو" بمتابعة حركة المخزون من خلال شاشة تحكم ومراقبة للتأكد من سلامة سير العمليات، وفي المرحلة الأخيرة تنفّذ نوبكو خطة الرجيع وهي عملية إرجاع البنود الطبية بعد انتهاء الموسم.
وأكدت "نوبكو" دعمها للمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية الدائمة والموسمية والميدانية في المنطقة الغربية للبنود الطبية التي بلغت أكثر من 60 ميلون وحدة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل المخبرية موزعة في الجهات الصحية الحكومية لخدمة الحجاج.
يذكر أن "نوبكو" هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، متخصصة بتصميم حلول سلاسل الإمداد الطبية وتنفيذها وتحسينها في إدارة عمليات النقل والتخزين للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بجودة وكفاءة عالية لتحقيق المستوى الأمثل من تقديم الرعاية الصحية.