"نوبكو" تغطي الاحتياج الصحي في حج ١٤٤٤هـ بإجمالي كميات تتجاوز 60 مليون وحدة

ومن ثم تأتي مرحلة النقل والترحيل للمواقع والتي تشمل إعداد وتحديد مواعيد بتواريخ معينة ومسارات للنقل والتسليم للمواقع والمرافق الصحية الموزعة في المشاعر المقدسة، بعد عملية النقل والتوزيع تبدأ مرحلة متابعة المخزون، حيث تقوم "نوبكو" بمتابعة حركة المخزون من خلال شاشة تحكم ومراقبة للتأكد من سلامة سير العمليات، وفي المرحلة الأخيرة تنفّذ نوبكو خطة الرجيع وهي عملية إرجاع البنود الطبية بعد انتهاء الموسم.