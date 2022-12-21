الرياض وتبليسي.. ما حجم الدعم السعودي المادي لجورجيا؟

ولم يتوقف الدعم السعودي لجورجيا عند الحد السياسي، بل انسحب إلى الدعم المادي كذلك؛ فالتوجه السعودي ألا يقتصر خير السعودية على أبنائها فقط، وإنما يعم معظم أرجاء العالم؛ لذا قدمت السعودية أشكال المساعدات كافة، الإنسانية والتنموية والخيرية، من منح وقروض ميسرة لكل دول العالم دون تمييز على أساس لون أو دين أو عرق، وكانت السعودية دومًا من أكبر عشر دول في العالم تقديمًا للمساعدات.