"العيسى" يثمّن الجهود السعودية الدؤوبة لإنهاء الجرائم الوحشية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في غزة

وثمَّن "العيسى" إشادة وزراء دول منظمة التعاون الإسلامي، بمخرجات المنتدى الدولي: "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيُّز" في مدينة جدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، الذي انعقد بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتّصال المؤسَّسي برابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، وبمشاركة جميع وكالات الأنباء الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وكبرى وكالات الأنباء الدولية، والقيادات والمؤسسات الفكرية والدينية، والذي تضمَّن محورًا خاصًّا عن "التحيُّز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجًا"، وسعى إلى تسليط الضوء والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحيُّز في بعض وسائل الإعلام، مما يحول دون كشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.