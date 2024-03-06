"العيسى" يثمّن الجهود السعودية الدؤوبة لإنهاء الجرائم الوحشية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في غزة

رحَّبت رابطةُ العالم الإسلامي بالبيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أعرب أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن تأييد الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية لما جاء في البيان الختامي للدورة الاستثنائية التي انعقدت بناءً على طلب المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وثمَّن "العيسى" إشادة وزراء دول منظمة التعاون الإسلامي، بمخرجات المنتدى الدولي: "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيُّز" في مدينة جدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، الذي انعقد بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتّصال المؤسَّسي برابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، وبمشاركة جميع وكالات الأنباء الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وكبرى وكالات الأنباء الدولية، والقيادات والمؤسسات الفكرية والدينية، والذي تضمَّن محورًا خاصًّا عن "التحيُّز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجًا"، وسعى إلى تسليط الضوء والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحيُّز في بعض وسائل الإعلام، مما يحول دون كشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
وختم بالتنويه بالجهود الدؤوبة للمملكة العربية السعودية، رئيس القمة العربية (32) ومؤتمر القمة الإسلامي، لإنهاء الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق حلِّ الدولتين، بما يضمن السلام العادل والشامل، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.