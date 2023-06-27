9 إرشادات دقيقة لتجنّب الإصابات الحرارية أثناء الحج.. "وقاية" تنصح

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، 9 إرشادات للوقاية من الإصابات الحرارية، شملت "عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام المظلة الشمسية، وشرب السوائل بكميات كافية، وتجنب الإجهاد الشديد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة بعد تأدية كل شعيرة ما أمكن ذلك؛ بهدف إعادة الحيوية للجسم".