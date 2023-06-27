9 إرشادات دقيقة لتجنّب الإصابات الحرارية أثناء الحج.. "وقاية" تنصح

قالت هيئة الصحة العامة "وقاية": إن من إرشادات الوقاية من الإصابات الحرارية خلال الحج، استخدام المظلة الشمسية وشرب السوائل بكميات كافية.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، 9 إرشادات للوقاية من الإصابات الحرارية، شملت "عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام المظلة الشمسية، وشرب السوائل بكميات كافية، وتجنب الإجهاد الشديد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة بعد تأدية كل شعيرة ما أمكن ذلك؛ بهدف إعادة الحيوية للجسم".
ونصحت بـ"استعمال الملابس القطنية النظيفة والخفيفة، وتجنّب استخدام الملابس الثقيلة والداكنة"، مشيرةً إلى أن الاغتسال مفيد للجسم لإعطائه التبريد اللازم وأيضاً الشعور بالانتعاش ويجدد النشاط ويقضي على حالة الخمول المصاحبة للحر.
وأكدت أهمية محاولة تبريد الجسم باستمرار، إما بالماء أو من خلال المراوح وما إلى ذلك، والمحافظة على النظافة الشخصية للوقاية من الأمراض الجلدية المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.