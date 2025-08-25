استطلاع تطرح 90 مشروعًا بالتعاون مع 21 جهة حكومية لإبداء المرئيات قبل إقرارها

من جانبها طرحت وزارة السياحة مشروع (تعديل نظام السياحة)؛ الذي يهدف إلى ضمان مواكبة التغيرات التنظيمية بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية، ويعزز الامتثال للأنظمة، وتحقيقًا للتوازن بين الرقابة والتنمية في القطاع السياحي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 سبتمبر 2025م.