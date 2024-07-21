"حصانة" الاستثمارية و"دار و إعمار" توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عقاري في الرياض على مساحة 1.2 مليون متر مربع

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ/أحمد القحطاني: "يتماشى هذا الاستثمار مع رسالة شركة حصانة الرامية إلى الاستثمار في مشاريع عقارية عالية الجودة بالتعاون مع شركاء أقوياء، وبما يضمن تحقيق عوائد مستدامة لتأمين مستقبل جميع الأجيال السعودية. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، سيشكل هذا الاستثمار إضافة قيّمة إلى الاقتصاد المحلي المزدهر، فضلاً عن توفير فرص لبناء الشراكات في القطاع الخاص."