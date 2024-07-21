"حصانة" الاستثمارية و"دار و إعمار" توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عقاري في الرياض على مساحة 1.2 مليون متر مربع

وقّعت شركة "حصانة" الاستثمارية ("حصانة") مذكرة تفاهم مع "شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري" بهدف تطوير مشروع عقاري يمتد على مساحة 1.2 مليون متر مربع في حي القادسية شمال الرياض. ويشكّل هذا التعاون شراكة استراتيجية ستستفيد من مكامن القوة المشتركة بين الطرفين وتركز على تخطيط المشاريع المتكاملة، وتطوير البنية التحتية، والمرافق العامة، مع إمكانية تطوير أصول عقارية رئيسية.
سيضم المشروع ما يصل إلى 4,000 وحدة سكنية عصرية، إلى جانب المنطقة المخصصة لمتاجر التجزئة والممتدة على مساحة مبنية تبلغ حوالي 100,000 متر مربع.
سيوفر المشروع السكني المتكامل مساحات معيشية وتعليمية ومرافق ترفيهية مع متاجر تجزئة عالية الجودة لتلبية الاحتياجات العصرية المتنامية للعائلات السعودية. كما سيسهم المشروع في توفير فرص تنموية جذابة لشركات التطوير الفرعية العاملة في القطاع الخاص.
وقّع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ/ أحمد القحطاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق الإقليمية في شركة حصانة الاستثمارية والأستاذ/ أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار".
وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ/أحمد القحطاني: "يتماشى هذا الاستثمار مع رسالة شركة حصانة الرامية إلى الاستثمار في مشاريع عقارية عالية الجودة بالتعاون مع شركاء أقوياء، وبما يضمن تحقيق عوائد مستدامة لتأمين مستقبل جميع الأجيال السعودية. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، سيشكل هذا الاستثمار إضافة قيّمة إلى الاقتصاد المحلي المزدهر، فضلاً عن توفير فرص لبناء الشراكات في القطاع الخاص."
من جهته قال الأستاذ/أسامة الخنيزي: "يسرنا الدخول في شراكة جديدة مع شركة حصانة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، حيث يشكل هذا التعاون دليلاً على التزامنا الثابت بالمساهمة في تحقيق التطلعات الطموحة لرؤية السعودية 2030 من خلال توفير مساحات معيشية عصرية مع مرافق عالمية المستوى لتلبية احتياجات العائلات السعودية."