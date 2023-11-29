ضمن برنامج يشمل 14 مدينة ومحافظة.. "منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية بالقصيم

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، فعاليات جولة التجارة الإلكترونية الثامنة التي أقامتها في منطقة القصيم، واستمرت على مدار يومين خلال 27 / 28 نوفمبر الحالي في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وذلك ضمن برنامج يشمل 14 مدينة ومحافظة بالمملكة.