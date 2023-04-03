التعليم تشارك في تطبيق دراسات الاتجاهات الدولية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم "TIMSS 2023"

وتعمل وزارة التعليم في كل دورة من الاختبارات الدولية TIMSS التي تُعقد كل 4 سنوات على إجراء دراسة تحليلية لجميع الفقرات المفسوحة في جميع الدورات السابقة وأداء طلبة المملكة فيها، وتقديم تقرير يمكن للمعلمين والمشرفين الاستفادة منه، مع تدريب المعلمين على إستراتيجيات تدريس مادتي الرياضيات والعلوم لتنمية مهاراتهم والارتقاء بها إلى المعايير المستهدفة في الاختبارات الدولية، والمواءمة بين معايير اختبار TIMSS والمناهج الدراسية.