رئيس "سدايا": البيانات الضخمة إحدى حلول التقنيات الذكية لمكافحة الفساد والاحتيال المالي

وتطرق إلى استخدام التقنيات الحديثة والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه استخدام هذه التقنيات تعتمد على: البيانات، والقدرات البشرية، والأنظمة والبُنى التحتية، وقال: فيما يتعلق بالبيانات فإن تحدياتها تتعلق بحوكمتها من خلال الأنظمة والسياسات والقواعد التي تضبط دورة حياة البيانات منذ ولادتها مرورًا باستخدامها وانتهاءً بإتلافها، وهذه السياسات والأنظمة تضبط وتحدد تصنيف البيانات وتنظيم جمع ومعالجة البيانات الشخصية، وكيفية ممارسة حق الاطلاع أو الحصول على المعلومة العامة لدى الجهات الحكومية، وبعد ذلك تأتي مرحلة إدارة البيانات الوطنية من خلال وضع ضوابط فنية تحدد آليات جمع وتصنيف وتنظيم مشاركتها، وتؤكد على حمايتها ثم استضافة وتخزين هذه البيانات وتكاملها مع مجموعات عديدة من البيانات في مستودع مركزي للبيانات ثم إتاحة مشاركة هذه البيانات مع الجهات المختصة وحمايتها وتنتهي الرحلة بإتلاف هذه البيانات إذا انتفت الحاجة إليها.