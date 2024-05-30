"سدايا" ووزارة التعليم توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء محفظة وقفية تعليمية

وتواصل منصةُ إحسان جهودَها في تسخير التقنية للنهوض بالعمل الخيري وتعظيم أثره، وإيصال التبرعات إلى مستحقّيها من مختلف الفئات، وأثمرت هذه الجهود عن وصول تبرعات المنصة إلى أكثر من 7 مليارات ريال، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين و800 ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية؛ منهم أكثر من "1.6" مليون مستفيد في المجال التعليمي.