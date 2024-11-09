37 بمكة و8 بالسودة.. الأرصاد تُبرز أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركزُ الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقَّعة في المملكة، اليوم السبت، على معظم المناطق.
وسجلت مكةُ المكرمة أعلى درجة حرارة 37 مئوية، فيما سجلت السودةُ أقلَّ حرارة 8 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الكبرى المتوقَّعة اليوم: 35 مئوية في جدة وينبع، و34 درجة في المدينة المنورة وجازان والقنفذة.
وحول درجات الحرارة الصغرى: جاءت السودة بـ8 مئوية، وعرعر وطريف 11 درجة، والقريات 12 مئوية، وأبها ورفحاء 13 درجة.
وتشير توقُّعات المركز بمشيئة الله تعالى لاستمرار الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتَيْ حائل والحدود الشمالية.
كما يتوقّع تكوُّن الضباب على أجزاء من مناطق: الجوف، وتبوك، والحدود الشمالية.
في حين تكون السماءُ غائمةً جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، قد تمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.