37 بمكة و8 بالسودة.. الأرصاد تُبرز أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

في حين تكون السماءُ غائمةً جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، قد تمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.