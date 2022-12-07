عنوان للخير والنماء والازدهار.. "فيصل بن خالد": أرقام الميزانية تؤكد نجاح برامج رؤية 2030

وقال الأمير فيصل: القيادة الرشيدة أوفت بكل ما وعدت به في رؤيتها الطموحة، وحققت المستحيل، وعادت بالميزانية السعودية إلى زمن الفوائض المالية على الرغم من مشاكل الاقتصاد العالمي والأزمات المالية العالمية، حيث يبقى الجميل أن هذا الفائض أنه يتحقق في زمن يشهد فيه الاقتصاد العالمي تراجعًا كبيرًا، مع اعتماد أكثرية الدول سياسة شد الحزام وتقليص المصروفات إلى الحد الأدنى، في المقابل، تنفق السعودية بسخاء، من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، في مشهد لا نملك أمامه إلا أن نسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ويجزيهم خير الجزاء على سياستهما الاقتصادية الحكيمة، وما أثمرت عنه اليوم عن تقدم حقيقي أشادت به المنظمات الدولية.