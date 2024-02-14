وزير التعليم يهنئ القيادة باعتماد 3 مدن سعودية جديدة ضمن مدن التعلّم العالمية

وأضاف "البنيان": أن ما تحقّق اليوم في الإعلان عن انضمام 3 مدن سعودية جديدة لمدن التعلّم العالمية لتصبح 5 مدن سعودية، ضمن شبكة اليونسكو لمدن التعلّم؛ مؤشر لحجم هذا الدعم، ونتيجة مباشرة للمستقبل الطموح الذي تنشده القيادة، أيّدها الله، من أبناء وبنات المملكة، بما تتيحه من ممكنات أسهمت في تحقيق هذا المنجز الوطني بالتعاون والتكامل مع القطاعات ذات العلاقة، وذلك بإتاحة التعلّم الشامل والعادل لجميع المواطنين مدى الحياة، والتحوّل نحو اقتصاد المعرفة ومجتمعات التعلّم، إلى جانب مواكبة التوجهات العالمية في التعليم، وصولًا إلى بيئة جاذبة تلبي الاحتياجات التعليمية، وفرص واعدة تمنحهم مستقبلًا مشرقًا.