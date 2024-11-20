"التخصصات الصحية" تحذر من "الاحتيال" وتدعو لعدم التعامل مع أي جهات غير رسمية

أصدرت هيئة التخصصات الصحية بيانًا تحذيريًا، قالت فيه: إشارة إلى ما يتم تداوله حول بعض العمليات الاحتيالية التي تستهدف الممارسين بزعم تقديم خدمات تابعة للهيئة، تؤكد الهيئة أن جميع خدماتها ومعاملاتها تتم حصريًا من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وحساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي.