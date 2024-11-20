"التخصصات الصحية" تحذر من "الاحتيال" وتدعو لعدم التعامل مع أي جهات غير رسمية

أصدرت هيئة التخصصات الصحية بيانًا تحذيريًا، قالت فيه: إشارة إلى ما يتم تداوله حول بعض العمليات الاحتيالية التي تستهدف الممارسين بزعم تقديم خدمات تابعة للهيئة، تؤكد الهيئة أن جميع خدماتها ومعاملاتها تتم حصريًا من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وحساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي.
وحذرت الهيئة من التعامل مع أي جهات أو أفراد غير رسميين، وتدعو الجميع إلى التأكد من صحة المعلومات والخدمات قبل التعامل معها.
واختتمت البيان بالقول: نسعى دائمًا للحفاظ على سلامة وأمان معاملاتكم، ونؤكد أن الهيئة ملتزمة بتقديم الخدمات عبر قنواتها الرسمية فقط.