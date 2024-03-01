السعودي الألماني الصحية تؤكد ريادتها بأكبر عددٍ من المستشفيات الأعلى تصنيفاً في المنطقة

أكدت السعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ريادتها في التميز في الرعاية الصحية، بعد أن نالت خمسة من منشآتها الطبية على أعلى تصنيف في المنطقة ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات Newsweek's Best Hospitals 2024.
وحقَّقت السعودي الألماني الصحية تقدماً ملحوظاً، تجسيداً لالتزامها الراسخ بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، وسعيها الدؤوب للتميز في جميع نواحي رعاية المرضى. كما تعد المجموعة من ضمن مؤسَّسات الرعاية الصحية القليلة في المملكة العربية السعودية التي أجرت الدراسة لاستقصائية "برومز" PROMs وحصلت على تقدير خاص بتصنيفٍ مميز من "نيوزويك".
وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "نفخر بكوننا مجموعة المستشفيات الوحيدة في المنطقة التي تضم خمسة مستشفيات مُدرجة في قائمة نيوزويك المرموقة لأفضل المستشفيات في العام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة. وأتوجه بالامتنان والثناء لجميع موظفينا، بما في ذلك كوادرنا الطبية وفِرَق التمريض وموظفي الدعم في المجموعة، الذين جعلوا هذا الإنجاز ممكنا. ويمثل هذا التقدير حافزاً لنا لمواصلة السعي لتحقيق التميز وتقديم أفضل رعاية ممكنة لمجتمعنا".
وحققت مستشفيات المجموعة تقدُّما ملحوظا بالمراتب، حيث أظهرت تحسنا استثنائيا في التصنيف لمستشفىيات السعودي الألماني جدة، الدمام، الرياض، دبي، والشارقة، منها من أحرز تقدما بعشر مراكز مقارنة بالعام الماضي.
والجديربالذكر أن السعودي الألماني الصحية حصلت مؤخرا علىجائزتين أداء باعتبارها مجموعة الرعاية الصحية الخاصة الوحيدةالتي حصلت على هذا التكريم العظيم. فقد تم منح المستشفىالسعودي الألماني بجدة جائزة أداء الصحة للاستخدام الأمثلللعقاقير الطبية، بينما تم منح المستشفى السعودي الألمانيبالقاهرة جائزة آداء الصحة لزراعة نخاع العظم، مما يؤكد علىالالتزام الثابت برعاية المرضى وتعزيز الابتكار في مجالالرعاية الصحية.
يُذكر أن تقرير أفضل المستشفيات في العالم لعام 2024 يصدر عن "نيوزويك" والشركة العالمية المتخصصة في البيانات "ستاتيستا" Statista، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستشفيات في جميع أنحاء العالم، وضرورة الاستمرارية في تقديم نتائج استثنائية على صعيد رعاية المرضى، ودفع عجلة تطوُّر الأبحاث والعلاجات الطبية.