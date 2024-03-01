السعودي الألماني الصحية تؤكد ريادتها بأكبر عددٍ من المستشفيات الأعلى تصنيفاً في المنطقة

وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "نفخر بكوننا مجموعة المستشفيات الوحيدة في المنطقة التي تضم خمسة مستشفيات مُدرجة في قائمة نيوزويك المرموقة لأفضل المستشفيات في العام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة. وأتوجه بالامتنان والثناء لجميع موظفينا، بما في ذلك كوادرنا الطبية وفِرَق التمريض وموظفي الدعم في المجموعة، الذين جعلوا هذا الإنجاز ممكنا. ويمثل هذا التقدير حافزاً لنا لمواصلة السعي لتحقيق التميز وتقديم أفضل رعاية ممكنة لمجتمعنا".