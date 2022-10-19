الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس جهود تحسين القطاع الصناعي

فالخبرة العريقة والأيادي القادرة والكوادر البشرية المؤهلة لها دور واضح، فاستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بُنيت على مدى خمسين عامًا وضعت للسعودية مكانتها في الأسواق العالمية، لتتواءم الاستراتيجية الوطنية للصناعة مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، لتتطلّع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة القطاع الصناعي وتنافسيته واستدامته.