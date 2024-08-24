"تعليم عسير" تنعي ضحايا سيول "السعيدة".. مدير مدرسة وزوجته و3 أبناء

نعت إدارة تعليم عسير، خمسة من منسوبيها من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم مساء أمس؛ جراء السيول الجارفة بمركز سعيدة الصوالحة.
وقالت "تعليم عسير": إن المتوفين هم: (معيض الزهراني مدير مدرسة البيهقي بآل ختارش بمحايل، وزوجته مديرة مدرسة تية آل عيسى بمحايل أيضًا، وثلاثة من أبنائهما ولدان وبنت).
ونُقِل جميع المتوفين إلى ثلاجة مستشفى البرك؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وتسليمهم لذويهم لدفنهم.
وحضر إلى مستشفى البرك مدير عام تعليم عسير فهد عقالا، ومدير تعليم محايل علي بن أحمد يوسف لمشاطرة الأسرة الأحزان وتقديم واجب العزاء؛ وذلك بحضور محافظ البرك وعدد من منسوبي التعليم.
وكان محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح؛ قد وقف ميدانيًّا، على بعض المواقع المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز سعيدة الصوالحة، غرب منطقة عسير.
ووجّه القرقاح الجهات ذات العلاقة ببذل أقصى الجهود ودرجات الاستعداد والتأهب لإدارة الأزمة، ومتابعة الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي يشهدها المركز.