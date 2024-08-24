"تعليم عسير" تنعي ضحايا سيول "السعيدة".. مدير مدرسة وزوجته و3 أبناء

وكان محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح؛ قد وقف ميدانيًّا، على بعض المواقع المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز سعيدة الصوالحة، غرب منطقة عسير.