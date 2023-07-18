بالصور.. تجهيز شاحنات نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام

وتمّ رفع مستوى الجاهزية لنقل ثوب الكعبة المشرّفة عن طريق أسطول يتكوَّن من شاحنة خاصة لنقل كسوة الكعبة المشرَّفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به.