طقس اليوم .. الأرصاد: هطول أمطار رعدية متوسطة على جازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-45 كم/ساعة، تصل إلى 55 كم/ساعة، مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وإلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.