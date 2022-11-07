بدء توافد المشاركين في مهرجان الإذاعة والتلفزيون خلال دورته 22 بالرياض

استقبلت اللجنة المنظمة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22 التي تحتضنها العاصمة الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري، 5 آلاف طلب مشارك عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى 500 إعلامي من مختلف أنحاء العالم.
وتوافد ضيوف المهرجان من اتحاد إذاعات الدول العربية؛ للمشاركة في التظاهرة الإعلامية التي ستشهد إطلاق عديدٍ من المبادرات والشراكات الهادفة إلى تعزيز الصناعة الإنتاجية العربية بما يواكب التطورات المختلفة، ورسم ملامح واضحة لمستقبل المعايير المهنية للخريطة الإعلامية في المنطقة؛ انطلاقًا من دور المملكة الأساسي كقائد للعالم العربي.
ويجمع المهرجانُ المبدعين العرب والمسؤولين والمهنيين العاملين في القطاع السمعي والبصري، والفاعلين في مجال الصوت والصورة والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.
ويضم المهرجان معرض الأسبوع للإذاعة والتلفزيون، بمشاركة الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة، والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية والمدمجة، وشركات الإنتاج الإعلامي.
كما يتضمَّن إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة مصاحبة، ستناقش جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافةً إلى جلسات تعنى بمشاركة المرأة ودورها في السينما وقضاياها عبر التاريخ، وكذلك صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقلّ، وغيرها من المواضيع.
ويُفتتح المهرجان في قلب العاصمة الرياض بفندق هيلتون المطار بحفل فني يُكرَّم فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثْرَت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لأعوام عدة.
ويتوّج المهرجان الفائزين بالمسابقات التلفزيونية والإذاعية؛ حيث تعلن اللجان النوعية الفائزين بأكثر من 60 جائزة ما بين ذهبية وفضية، بينها 32 جائزة تلفزيونية في المسابقات الرئيسة والموازية، و32 جائزة إذاعية.