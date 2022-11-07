بدء توافد المشاركين في مهرجان الإذاعة والتلفزيون خلال دورته 22 بالرياض

وتوافد ضيوف المهرجان من اتحاد إذاعات الدول العربية؛ للمشاركة في التظاهرة الإعلامية التي ستشهد إطلاق عديدٍ من المبادرات والشراكات الهادفة إلى تعزيز الصناعة الإنتاجية العربية بما يواكب التطورات المختلفة، ورسم ملامح واضحة لمستقبل المعايير المهنية للخريطة الإعلامية في المنطقة؛ انطلاقًا من دور المملكة الأساسي كقائد للعالم العربي.