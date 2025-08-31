"تعليمنا أمانة" .. أمانة الطائف تنفّذ مبادرتين لتحفيز الطلاب والطالبات

في خطوة لتعزيز روح التفاؤل والحماس بين الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1447 هـ، أطلقت أمانة الطائف مبادرتين متميزتين. لتشجيع الطلاب والطالبات على البدء الجاد في الدراسة ، حيث تضمنت المبادرة الأولى "تعليمنا امانة" التي نفذتها المشاركة المجتمعية بالأمانة، توزيع باقات الزهور والورود والهدايا على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في عدد من الشوارع الرئيسية بالطائف، بالإضافة إلى توزيعها عند الإشارات الضوئية المرورية وبالقرب من المدارس والمجمعات التعليمية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الطلاب والطالبات على الاجتهاد من أول يوم دراسي وتعزيز بداياتهم بروح إيجابية.
وقد حظيت هذه المبادرة بترحيب واسع من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، حيث عبروا عن سعادتهم بهذا الدعم المعنوي الذي انعكس إيجاباً على نفوسهم.
وفي إطار المبادرة الثانية، أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية بالأمانة حملة تحت شعار "أبناؤكم أبناءنا"، حيث دعت منسوبي الأمانة إلى مرافقة أبنائهم في الصفوف الأولية (رياض الأطفال، الصف الأول الابتدائي) لمساعدتهم على التأقلم مع الأجواء الدراسية الجديدة.
وتضمنت الحملة نشر عبارات تشجيعية لأولياء الأمور من موظفيها وموظفاتها لمرافقة أبنائهم بهدف إزالة رهبة المدرسة وتعزيز اندماج الأطفال في البيئة التعليمية.