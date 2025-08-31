"تعليمنا أمانة" .. أمانة الطائف تنفّذ مبادرتين لتحفيز الطلاب والطالبات

في خطوة لتعزيز روح التفاؤل والحماس بين الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1447 هـ، أطلقت أمانة الطائف مبادرتين متميزتين. لتشجيع الطلاب والطالبات على البدء الجاد في الدراسة ، حيث تضمنت المبادرة الأولى "تعليمنا امانة" التي نفذتها المشاركة المجتمعية بالأمانة، توزيع باقات الزهور والورود والهدايا على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في عدد من الشوارع الرئيسية بالطائف، بالإضافة إلى توزيعها عند الإشارات الضوئية المرورية وبالقرب من المدارس والمجمعات التعليمية.