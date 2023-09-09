ولي العهد يرأس وفدَ المملكة.. انطلاق أعمال قمة العشرين في نيودلهي

حضر القمةَ: الأميرُ عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزيرُ المالية محمد بن عبدالله الجدعان.