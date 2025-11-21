أكد أنها تدعم سلاسل الإمداد وتحوّل المملكة إلى مركز عالمي لمعالجة المعادن الحيوية

وأشار إلى أن الطلب العالمي على المغانط الدائمة، المستخدمة في السيارات الكهربائية، والروبوتات، وأنظمة التنقل الحديثة، ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% حتى 2040، وتبلغ حصة الولايات المتحدة الحالية 18% من هذا الطلب، بينما يُتوقع أن تحتاج المملكة إلى نحو 15 ألف طن من هذه المغانط ضمن خططها الصناعية المستقبلية.