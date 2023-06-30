كعرفان وتقدير.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يحتفظون بصورة الملك وولي العهد

ومع لحظات وداع مشعر منى يقول الحاج حسام صبري: دموعنا في هذه اللحظة مزجت بين الفرح والحزن لوداع المشاعر المقدسة بعد قضاء أجواء إيمانية فيها مع المسلمين من جميع أنحاء العالم، والفضل يعود لله ثم لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تهيئة كل هذه الخدمات التي تساعد الحجاج والزائرين لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، ووجود صورة الملك سلمان "الإنسان" وولي عهده في هواتفنا المحمولة أقل واجب علينا.