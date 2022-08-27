أمير الباحة للطلاب والطالبات: القيادة تولي بالغ اهتمامها لتوفير جميع مقومات النجاح

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، كلمة إلى أبنائه طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، بمناسبة العام الدراسي الجديد، داعياً للجميع بالتوفيق والنجاح دوماً.
وقال أمير المنطقة: أبنائي طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الجامعي، إن القيادة تولي بالغ اهتمامها لتوفير جميع مقومات نجاح العملية التعليمية إيماناً منها بأن الاستثمار الأمثل هو في تنمية عقول أبناء الوطن، ومن هذا المنطلق أؤكد أن التعليم العام والتعليم الجامعي مسؤولية مشتركة من قبل الجميع.
وأضاف: أدعو جميع الأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات، إلى دعم تعلّم أبنائهم والاستفادة مما تقدمه حكومتنا من إمكانيات متنوّعة لتحقيق التعليم المتميز لأبنائنا وبناتنا في جميع مراحل التعليم، والعمل على كل ما يمكن أن يعزّز الرحلة التعليمية، تأكيداً للشراكة الحقيقية للأسر الفاعلة في دعم مسيرة تعلّم أبنائها، مع تمنياتي للجميع بعام دراسي حافل بالجد والتميّز".