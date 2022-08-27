أمير الباحة للطلاب والطالبات: القيادة تولي بالغ اهتمامها لتوفير جميع مقومات النجاح

وأضاف: أدعو جميع الأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات، إلى دعم تعلّم أبنائهم والاستفادة مما تقدمه حكومتنا من إمكانيات متنوّعة لتحقيق التعليم المتميز لأبنائنا وبناتنا في جميع مراحل التعليم، والعمل على كل ما يمكن أن يعزّز الرحلة التعليمية، تأكيداً للشراكة الحقيقية للأسر الفاعلة في دعم مسيرة تعلّم أبنائها، مع تمنياتي للجميع بعام دراسي حافل بالجد والتميّز".