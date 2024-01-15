"التعاونية للتأمين" تنضم إلى مبادرة الأمم المتحدة العالمية للاستدامة

أعلنت شركة التعاونية عن توقيع مبادرة تعاون مع الأمم المتحدة لتصبح أول جهة سعودية تأمينية والثالثة على مستوى المنطقة التي توقع على مبادئ التأمين المستدام، إحدى المبادرات الرئيسية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويأتي انضمام التعاونية تأكيدًا لالتزام الشركة بمفاهيم الاستدامة، وترسيخًا لمكانتها بوصفها الشركة الرائدة في قطاع التأمين، حيث تسير بخطى ثابتة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، من خلال اعتماد مبادئ التأمين المستدام، والالتزام الراسخ بمواصلة دعم المجتمعات المحلية والمواضيع البيئية، ودعم جهود المملكة في مجال التنمية المستدامة.
ونجحت التعاونية في تحقيق مبادئ التأمين المستدام لمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث عملت على دمج المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في استراتيجيات الأعمال وعمليات إدارة المخاطر، إضافة إلى توفير منتجات وخدمات التأمين المستدام، واعتماد ممارسات تعتمد معايير الشفافية.
وقد أُطلقت مبادرة التأمين المستدام في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2012، وهي بمثابة إطار عالمي لصناع التأمين لتبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تُعرف اختصارًا بحوكمة الاستدامة الثلاثية "ESG"، وتُعد هذه المبادرة أكبر اتفاق تعاوني بين الأمم المتحدة وصناعة التأمين.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمالية بشركة التعاونية ماطر العنزي: "بكوننا أول المنضمين إلى المبادرة على مستوى المملكة، فإننا فخورون بمساهمتنا في إرساء معايير جديدة في قطاع التأمين محليًّا وإقليميًّا"، مشيرًا إلى أن "الالتزام بمبادئ التأمين المستدام للأمم المتحدة يرفع من معايير مواءمة استراتيجية العمليات التشغيلية للتعاونية للتأمين مع أهداف الاستدامة العالمية، مؤكدين التزامنا بممارسات التأمين المسؤولة ودمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتوافق مع دور المملكة الريادي لتحقيق الاستدامة على ضوء برامج رؤية المملكة 2030".