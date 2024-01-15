"التعاونية للتأمين" تنضم إلى مبادرة الأمم المتحدة العالمية للاستدامة

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمالية بشركة التعاونية ماطر العنزي: "بكوننا أول المنضمين إلى المبادرة على مستوى المملكة، فإننا فخورون بمساهمتنا في إرساء معايير جديدة في قطاع التأمين محليًّا وإقليميًّا"، مشيرًا إلى أن "الالتزام بمبادئ التأمين المستدام للأمم المتحدة يرفع من معايير مواءمة استراتيجية العمليات التشغيلية للتعاونية للتأمين مع أهداف الاستدامة العالمية، مؤكدين التزامنا بممارسات التأمين المسؤولة ودمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتوافق مع دور المملكة الريادي لتحقيق الاستدامة على ضوء برامج رؤية المملكة 2030".